انطلاقا من حرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تطوير التعليم وجودة التدريس، استضاف مركز التعليم المستمر بالجامعة فعالية «أهلا بكم في الكويت» التي تنظمها شركة فوزك التعليمية للسنة العاشرة على التوالي، وذلك بحضور عدد من المعلمين الجدد القادمين للعمل في الكويت، وتحت رعاية شركة مجموعة الثقة الغذائية وبنك برقان وشركة ايكاروس المتحدة للخدمات البحرية.



وهدفت الفعالية إلى تعريف نحو 200 معلم من المدارس الأمريكية والبريطانية وثنائية اللغة بأساليب الحياة الكويتية وعاداتها من خلال استضافة متحدثين ذوي خبرة، الأمر الذي يساعد المعلمين على الاندماج في الحياة داخل الكويت، وينعكس إيجابا على تأهيلهم لفهم ثقافة الطلبة ومساعدتهم على النجاح في مسيرتهم. وبدأت الفعالية بكلمة من عريفة الحفل ويل نعيمي، مؤكدة حرص الشركة على تقديم الدعم الكامل للمعلمين القادمين من الخارج، كما حضر الفعالية ممثل عن السفارة الأمريكية جورج ريوز، وتحدث في الفعالية عبدالعزيز بوخمسين ود.بدر المهدي، ود.عائشة كمال، الذين عملوا على تعريف المعلمين بثقافة وعادات الكويت. وقالت نائب الرئيس التنفيذي للجامعة أمل البنعلي: نؤمن بأن المعلمين يلعبون دورا محوريا في تشكيل مستقبل أبنائنا الطلبة والمجتمع ككل، وملتزمون بتزويد معلمينا بالموارد والدعم والفرص التي يحتاجون اليها للتفوق في أداء أدوارهم، كما أن المجتمع الأكاديمي المزدهر هو المجتمع الذي يحظى فيه المعلمون بالاحترام ويتم تشجيعهم على الابتكار والنمو.