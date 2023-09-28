هنأ سفير دولة قطر لدى الكويت السفير علي بن عبدالله آل محمود صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.



وقال في تصريح صحافي بالمناسبة: يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات لمقام سموكم بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموكم مقاليد الحكم في الكويت، مع خالص تمنياتي لسموكم بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت الشقيقة.



وأضاف: يطيب لي بهذه المناسبة الكريمة أن أعرب لسموكم عن اعتزازنا بقيادتكم الحكيمة التي ساهمت في نهضة الكويت وعزتها، وحرصكم على تحقيق استقرارها وترسيخ وحدتها الوطنية، لينعم شعبها الشقيق بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار، وأن تحقق الكويت مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة.



وأتشرف بأن أؤكد لسموكم حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والحكومة القطرية، على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما أتطلع إلى مواصلة العمل على تعزيز هذه العلاقات الأخوية الوطيدة وتنميتها في كل المجالات، في ظل القيادتين السياسيتين في كلا البلدين، لما فيه خير ونماء وازدهار الشعبين الشقيقين، سائلا المولى عز وجل أن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية، وأن يسدد خطاكم لتحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم ورخاء لبلدكم الكريم في جميع المجالات.