

أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية الاتحادية توبياس ليندنر بقوة العلاقات الثنائية مع الكويت والتنسيق المشترك بين الجانبين ازاء العديد من القضايا الدولية والاقليمية.



وقال ليندنر في تصريح لـ«كونا» عقب لقاء مع سفيرنا لدى ألمانيا نجيب البدر إن العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين تتميز بالقوة وتقوم على أسس الصداقة والمصالح المشتركة، مشيرا الى نجاحهما في التنسيق المشترك إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



وثمّن في هذا المجال جهود السفير البدر ودوره في تعزيز العلاقات على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف والحرص على مواصلة وتعميق العلاقات المشتركة.