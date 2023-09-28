وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري نص على ما يلي: فيما يخص الصرف النقدي للبدلات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما المبالغ التي صرفت فعليا للموظفين المستحقين لصرف البدل النقدي، وذلك منذ صدور قرار الخدمة المدنية للسنة المالية 2022/2023 حتى تاريخه؟ مع بيان تفصيل عدد الكويتيين وغير الكويتيين.



(2) هل صرفت أي مبالغ لبيع البدل النقدي قبل كتابي وزارة المالية الصادر في تاريخ 16/11/2022 والكتاب الصادر في تاريخ 5/12/2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما البند الذي صرف عليه والآلية المتبعة، وعدد الموظفين الذين صرف البدل النقدي لهم؟