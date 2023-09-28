تمكنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، وإحدى شركات أجيليتي، من الحصول على 7 تراخيص جديدة للمناولة الأرضية من قبل هيئة المطارات الإسبانية (AENA)، والتي قامت بطرح مناقصة تاريخية تعد الأكبر من نوعها في العالم وتقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات يورو، شملت 41 ترخيصا في 43 مطارا عبر إسبانيا، وشهدت تنافسا قويا كانت نتيجته تعزيز مكانة مينزيز كواحدة من الشركاء الأرضيين الرئيسيين في إسبانيا.



وحصلت مينزيز على تراخيص المناولة الأرضية لمدة 7 سنوات لمطارات برشلونة (BCN)، وبالما مايوركا (PMI)، وملقة (AGP)، وأليكانتي (ALC)، وغران كناريا (LPA)، وتينيريفي سور (TFS)، وتينيريفي نورتي (TFN). حيث ستقدم مينزيز في هذه المطارات خدمات كاملة للركاب ومدارج الطائرات وذلك ابتداء من أوائل عام 2024 حتى عام 2031.



ومن أجل ضمان اعتماد أفضل المعايير والأنظمة عبر عملياتها في المطارات الإسبانية، سوف تستثمر مينزيز في المعدات والموظفين والمرافق لتعزيز السلامة والاستدامة والأداء، ويتضمن ذلك:



٭ تطوير مهارات الموظفين الجدد وتدريبهم على إجراءات مينزيز الرائدة في الصناعة للسلامة والتشغيل.



٭ الاستثمار في معدات كهربائية جديدة للخدمات الأرضية (GSE)، وتجهيزها بأحدث أجهزة السلامة وتقنيات المراقبة عن بُعد.



٭ وضع خارطة طريق واضحة لجيل رقمي جديد من رحلات الطيران، والتي سيكون لها تأثير إيجابي مستدام على كفاءة عمليات مدرج الطائرات وإجراءات السلامة.



٭ ضمان ربط وتكامل العمليات التشغيلية بأنظمة ومنصات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمطارات وشركات الطيران.



هذا، وتعمل مينزيز في إسبانيا منذ عام 2004 وستواصل تقديم خدماتها الرائدة للركاب وفي مدرج الطائرات مع إضافة المطارات الإسبانية السبعة التي حصلت عليها بموجب هذه المناقصة.



وفي تصريحه بمناسبة هذا الفوز التاريخي قال حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران: يشرفنا قيام هيئة المطارات الإسبانية (AENA) باختيار مينزيز ومنحها هذه التراخيص الجديدة لتقديم خدماتنا الآمنة والموثوقة في 7 مطارات إضافية عبر إسبانيا، بما في ذلك مطاران جديدان. هذه المحطات الجديدة، ستعزز من حجم عملياتنا الحالية في جميع أنحاء أوروبا والتي أصبح مجموعها الآن 51 مطارا في 16 دولة أوروبية. وقد جاء هذا الفوز في إسبانيا في أعقاب عمليات الاستحواذ والشراكات الناجحة في كل من الجبل الأسود وصربيا وبلغاريا وإيطاليا.



بدوره، قال فيليب جوينيج، الرئيس التنفيذي لمينزيز للطيران: فخورون للغاية باختيارنا كأحد شركاء المناولة الأرضية الرئيسيين من قبل هيئة المطارات الإسبانية (AENA). تمتاز مينزيز بتقديم الخدمات الأكثر أمانا واتساقا والمصممة خصوصا لتلبية احتياجات عملائنا، وإننا نتطلع إلى تقديم مجموعة كاملة من خدمات الركاب ومدارج الطائرات في 7 مطارات في إسبانيا، والاستمرار في تقديم خدمات الركاب في 7 مطارات أخرى.