محمود عيسى



سجلت قيمة عقود المشاريع في الكويت مبلغا إجماليا وصل إلى 171 مليار دولار، خلال الفترة بين 11 أغسطس الماضي و15 سبتمبر الجاري، وذلك بحسب القائمة التي نشرتها مجلة ميد للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الاول على هذه القائمة بمشاريع بلغت قيمتها الاجمالية 1.652 تريليون دولار ثم الإمارات في المركز الثاني بمشاريع قيمتها 626 مليار دولار.



وكشفت «ميد» عن ان إجمالي قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال تلك الفترة نحو2.937 تريليون دولار، مبينة في ذات الوقت ان سوق المشاريع في الإمارات العربية المتحدة سجل نموا بمقدار 8.7 مليارات دولار أو 1.5%، مقابل زيادة إجمالية في قيمة مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 78.1 مليار دولار أو 2.8%.



وأضافت المجلة ان هذا النمو لم يتأثر إلا بشكل طفيف بانخفاض قدره 6.2 مليارات دولار أو 3.5% في قيمة مؤشر مشاريع الكويت وانكماش قدره 1.1 مليار دولار أو 0.6% في مؤشر مشاريع عمان. ومع ذلك، أطلقت وزارة الإسكان في سلطنة عمان مشروع تطوير مدينة الدهاريز بقيمة مليار دولار، فيما سجل سوق مشاريع البحرين نموا هامشيا، مضيفا 300 مليون دولار أو 0.4% الى قيمة المؤشر.



وبحسب المجلة، فقد سجل سوق المشاريع الخليجية الأوسع نطاقا الذي يشمل العراق وإيران في الفترة من 11 أغسطس إلى 15 سبتمبر نموا للشهر السابع على التوالي، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد انخفض سوق المشاريع العراقية بمقدار 11.1 مليار دولار أو 3.6%، وفي الوقت نفسه انكمش سوق المشاريع الإيرانية بشكل هامشي، حيث انخفض بمقدار 0.7 مليار دولار أو 0.3%.



وبوجه عام واصل المؤشر ارتفاعه لتصل قيمته إلى 3.524 مليارات دولار، وبالتالي فقد ارتفعت القيمة التقديرية لسوق المشاريع الخليجية بنسبة 2% مقارنة بالشهر الماضي وفقا للأرقام التي توصل إليها مؤشر ميد بروجكتس الذي يتتبع المشاريع الإقليمية، ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى ارتفاع قيمة سوق المشاريع السعودية بمقدار 48 مليار دولار، وارتفاع بقيمة 29 مليار دولار في السوق القطرية، إلى جانب ارتفاع قدره 8.7 مليارات دولار في الإمارات العربية المتحدة.



وأدت موجة النمو خلال الأشهر السبعة الماضية إلى توسع سوق المشاريع الخليجية من 3.1 تريليونات دولار في فبراير إلى 3.5 تريليونات دولار في سبتمبر.