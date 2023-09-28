محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن المملكة العربية السعودية تستعد لخطف لقب امتلاكها أطول برج في العالم، وذلك بعد تدشين العمل من جديد في برج جدة.



وقالت المجلة ان اللحظة التاريخية لقطاع البناء في المملكة العربية السعودية جاءت في منتصف سبتمبر الجاري عندما دعت شركة جدة الاقتصادية الشركات لتقديم عطاءات للحصول على عقد لإكمال بناء مشروع أطول برج في العالم، برج جدة الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 1000 متر.



وقال مصدر مقرب من المشروع لمجلة «ميد» ان العمل في البرج «عاد بكامل طاقته».



وعند اكتماله، سيكون برج جدة أول مبنى في التاريخ يتجاوز ارتفاعه كيلومترا واحدا، وسيكون أيضا أعلى بأكثر من 172 مترا من أطول مبنى في العالم في الوقت الحاضر وهو برج خليفة في دبي.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة طلال إبراهيم الميمان لمجلة «ميد» أن مناقصة استئناف العمل وإنجاز بناء البرج القياسي قد تم طرحها رسميا.



وقد تم منح المقاولين ثلاثة أشهر لإعداد عطاءاتهم، ومن المتوقع أن يشكلوا شركات وتحالفات مشتركة تضم شركاء محليين ودوليين. ومن المعلوم أن المقاولين قد زاروا الموقع.



ويشار إلى انه قد تم الانتهاء من ثلث أعمال البناء للبنية الفوقية للبرج، والتي بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حيث كانت مجموعة بن لادن السعودية المحلية المقاول الذي يضطلع بتنفيذ المشروع.



ويعتبر برج جدة محور تطوير مدينة جدة الاقتصادية وتغطي المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل برج جدة، مساحة قدرها 1.5 كيلومتر مربع، وسيتكون البرج متعدد الاستخدامات من 170 طابقا، سبعة منها سيتم تخصيصها لفندق فور سيزونز من فئة الخمس نجوم والذي يضم 200 غرفة. وسيكون هناك أيضا 11 طابقا تضم 121 شقة فندقية وسبعة طوابق للمكاتب.



وسيضم 61 طابقا آخر من البرج 318 وحدة سكنية وصالة ألعاب رياضية ومنتجعا صحيا ومقاهي ومطاعم، وتشمل الخطط أيضا العديد من الصالات المفتوحة وأعلى منصة مراقبة في العالم، والتي تقع في الطوابق العليا من البرج، على ارتفاع 660 مترا فوق سطح الأرض.



وبدأت أعمال تطوير المشروع في عام 2006، ويتطلب بناء أطول برج في العالم أحدث التقنيات وأساليب البناء، علما بأنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات والبنية التحتية للبرج في عام 2014.



وبالنسبة للمصاعد التي سيزود بها البرج، فقد تم تعيين شركة كوني الفنلندية لتوريد أسرع وأعلى نظام مصاعد ذات طابقين في العالم، وستبلغ سرعة نظام المصاعد المخطط له اكثر من 10 أمتار في الثانية، ليصل إلى ارتفاع 660 مترا.



ورصدت مجلة «ميد» قائمة أعلى 10 أبراج في العالم وهي كالتالي:



1 ـ برج جدة ـ السعودية بارتفاع 1000 متر.



2 ـ برج خليفة ـ الإمارات بارتفاع 828 مترا.



3 ـ ميرديكا 118 ـ ماليزيا بارتفاع 679 مترا.



4 ـ برج شنغهاي ـ الصين بارتفاع 632 مترا.



5 ـ برج مكة ـ السعودية بارتفاع 601 متر.



6 ـ برج مركز بنغ للتمويل الدولي ـ الصين بارتفاع 599 مترا.



7 ـ برج لوتو وورلد تاور ـ سيئول ـ كوريا بارتفاع 555 مترا.



8 ـ برج ون وورلد سنتر ـ نيويورك بارتفاع 541 مترا.



9 ـ برج غوانغ زهو المركز المالي ـ الصين بارتفاع 530 مترا.



10 ـ تيانجين فاينانشال سنتر الصين بارتفاع 530 مترا.