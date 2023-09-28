طارق عرابي



اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة وربة التأمين وإعادة التأمين، أمس بمقر الشركة الرئيسي برئاسة أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدققين الخارجيين، ومساهمي الشركة، والإدارة التنفيذية للشركة، واستهل أنور بوخمسين الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستعرض بنود اجتماع الجمعية العمومية.



وفي بداية الاجتماع، هنأ أنور بوخمسين جميع الحضور بالإنجازات البارزة التي حققتها شركة وربة التأمين خلال الفترة المنصرمة من عام 2023، في ظل التحديات المصاحبة لتطبيق المعيار الدولي لعقود التأمين المعيار رقم (17) والذي كان له الأثر في تكون خسائر متراكمة من الأعوام السابقة، ولكن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال إطفاء تلك الخسائر. وتطرق لحديث عن المناخ الاقتصادي خلال 2023 من خلال إلقاء الضوء على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، وتأثر عوائد الاستثمارات نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي جراء التداعيات السياسية، كما أشاد بالإجراءات الإصلاحية الممنهجة التي تتخذها قيادات الكويت وحكومتها الرشيدة، وتضافر جهود مؤسساتها للعمل على رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.



وعلى الصعيد التشريعي، أشاد بوخمسين بالدور الذي قامت به وحدة تنظيم التأمين خلال الأعوام الماضية حتى عام 2023، والمسؤولية الكبيرة المنوطة بها لتنمية صناعة التأمين بالكويت، من خلال دورها في تطبيق مواد قانون تنظيم التأمين رقم (125) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعاميم المنظمة التي أصدرتها، مثمنا جهود قيادات الوحدة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق المستمر في سبيل النهوض بقطاع التأمين الكويتي والاقتصاد الوطني.



وفي ختام كلمته، أكد أنور بوخمسين رئيس مجلس إدارة شركة وربة التأمين وإعادة التأمين، على تجديد العهد في استمرارية والحفاظ على نجاح الشركة وريادتها وربحيتها، وتوجه بالشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، والحكومة، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، وهيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، ووحدة تنظيم التأمين، والاتحاد الكويتي التأمين، وجميع الجهات الرقابية، ومساهمي الشركة، وشركاء النجاح من معيدي التأمين، وشركات التأمين المحلية.