في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز تواصله مع شريحة الشباب، أعلن بنك برقان مؤخرا رعايته الرئيسية وللمرة الأولى، لمعرض «Pop Up by Comfest» وهو أضخم فعالية متخصصة بالقصص المصورة في الكويت، وذلك في أرض المعارض في مشرف خلال الفترة بين 28 و30 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 25000 زائر. وتأتي هذه الرعاية كجزء من استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى استقطاب عملاء جدد، ومواكبة احتياجات الشباب المتنامية في مجال الخدمات المصرفية وتحقيق تطلعاتهم.



وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة المتميزة، قال ناصر القيسي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية: الشباب هم المحرك الرئيسي لأي اقتصاد، وانطلاقا من هذه الحقيقة نسعى باستمرار لنكون أقرب إلى هذه الشريحة من خلال رعاية بنك برقان الرئيسية لمعرض Pop Up by Comfest لعام 2023، والذي نرى فيه فرصة أكبر لفهم احتياجاتهم، وبالتالي توفير مستوى أفضل من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي طموحاتهم، كما أننا نهدف في الوقت نفسه إلى دعم الأعمال الفنية والترفيهية في البلاد.



وأكد القيسي أن رعاية بنك برقان لهذا الحدث الحيوي والمشاركة فيه ستكون خطوة متقدمة في إطار تعريف شريحة الشباب بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي صممها بنك برقان خصوصا لتناسب احتياجاتهم المتزايدة وأسلوب حياتهم المتغير بشكل مستمر. وتشمل هذه المنتجات البطاقة الائتمانية الافتراضية الجديدة، وبطاقة VIP مسبقة الدفع، والبطاقات الائتمانية بنظام الاسترداد النقدي، وبطاقة «فيزا x-change» الجديدة، كما أن مشاركة البنك في المعرض تعتبر فرصة للتواصل المباشر مع جمهور الشباب من أجل رفع مستوى وعيهم بأفضل الممارسات المصرفية الآمنة والموثوقة.



وكونه الراعي الرئيسي للمعرض، يقدم بنك برقان خصما بنسبة 15% على كل تذاكر المعرض التي يتم شراؤها باستخدام جميع أنواع بطاقات البنك. هذا إضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية للجمهور على مدى ثلاثة أيام تشمل فعاليات ومسابقات وفرصا لربح جوائز نقدية مميزة. ومن بين تلك الفعاليات مسابقة «Artists› Alley» التي يتنافس فيها المشاركون للحصول على فرصة ربح تصميم البطاقة الائتمانية الافتراضية الجديدة لبنك برقان.



وتتميز نسخة العام الحالي من معرض «Pop Up by Comfest» بحضور شخصيات مشهورة تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، مثل الممثل الشهير خوان كارلو إيسبوزيتو، الذي اشتهر بأدواره في مسلسلي «Breaking Bad» و«The Mandalorian»، وكذلك ماكينيو مايدا الذي لعب دور شخصية زورو في مسلسل «One Piece» من إنتاج «نتفليكس». كما سيشهد المعرض حضور شخصيات أخرى معروفة مثل الصوت الياباني الشهير كازوكي ياو، الذي اشتهر بأدائه لشخصية سيدو في مسلسل «Death Note»، والفنانة رشا رزق التي يمكن التعرف على صوتها في جميع أنحاء المنطقة من خلال أدائها لأغاني مقدمات المسلسلات الكرتونية المشهورة والمدبلجة على قنوات سبيستون.