يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال العطلة، تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة عبر الموبايل والقنوات البديلة والمنصات الرقمية، وكذلك من خلال فرع المطار.



وتتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني kfh.com، أو عبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أو من خلال فروع KFH Go الذكية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالإضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الإلكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.



ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر إمكانات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد على 80% من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي.



وتضم فروع KFH GO جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب أجهزة للصرف الآلي والإيداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الإيداع النقدي 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة.



كما تتميز الخدمات المصرفية الالكترونية في «بيتك» بكفاءتها العالية، بالإضافة الى السهولة والأمان، حيث يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات المصرفية الالكترونية التي ينفذها عملاء «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل.