أقامت الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) العرض التقديمي لقائمة الطعام الجديدة الخاصة بطيران الجزيرة، وذلك بحضور خالد المطيري رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران وعبدالرحمن الكندري الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة، كما حضر العرض روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة وعدد من مسؤولي الشركتين. ومن خلال العرض تم تقديم العديد من الأصناف الجديدة التي سيتم تقديمها في القريب العاجل على متن رحلات شركة طيران الجزيرة، وقد عبر روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة عن سعادته بالتعاون المثمر مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران، وأكد على استمرارية التعاون بين كلتا الشركتين بهدف مواصلة مسيرة النجاح بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما. وقد صرح خالد المطيري رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران بأن الشركة تولي أهمية كبيرة لعملية التطوير وتقديم أفضل الخدمات للعملاء المميزين ومن بينهم شركة طيران الجزيرة، كما عبر عن سعادته بأن قوائم الطعام التي تم عرضها اليوم تم تطويرها وإعدادها بأيد كويتية وكوادر وطنية استطاعت أن تحظى برضا الجميع.



كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة أن الشركة تسعى الى تقديم وجبات اقتصادية عالية الجودة من خلال هذا التعاون مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران. من جانبه، صرح عبدالرحمن الكندري الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران بأن الشركة تطمح دائما الى تقديم الأفضل ولديها خطة عمل طموحة تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج وإرضاء كل العملاء من خلال تقديم أفضل الأصناف وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وأن شركة طيران الجزيرة باعتبارها من العملاء المميزين تحظى باهتمام بالغ من أجل تقديم كل ما هو جديد وفريد وفق قوائم الطعام الجديدة التي سيتم توفيرها على متن رحلات طيران الجزيرة عما قريب. كما أعرب الكندري عن سعادته بهذا التعاون البناء بين الشركة الكويتية لخدمات الطيران وشركة طيران الجزيرة. وأضاف: فخورون بما تم تحقيقه من إنجازات مع شركة طيران الجزيرة منذ بداية التعاون بين الشركتين وانه يأمل في استمرار هذا التعاون وزيادته في المستقبل بما يصب في صالح الشركتين، كما أضاف الكندري أن الشركة الكويتية لخدمات الطيران تفخر بطاقاتها وكوادرها الوطنية التي ساهمت في وضع اللمسة الكويتية في الوجبات والأطعمة التي تقدمها سواء لشركات الطيران أو من خلال خدمة تقديم الحفلات والبوفيهات للقطاعين العام والخاص. وأكد أن التطوير هو السمة الأساسية التي تميز الشركة من خلال تعديل وتغيير قوائم الطعام المقدمة بصورة دورية بما يحقق الرضا المطلوب لدى كل العملاء.



وفي ختام العرض تم تقديم قوائم الطعام الجديدة للحضور وتذوق الأصناف الجديدة التي سيتم اعتمادها على رحلات طيران الجزيرة، التي لاقت استحسان وإشادة جميع الحضور.