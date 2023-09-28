يحيى حميدان



عاد إلى البلاد أول من أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات قادما من العاصمة الأوزبكية طشقند في إطار استعداداته لخوض تصفيات كأس آسيا 2024 في تايلند والمؤهلة لكأس العالم في أوزبكستان.



ولعب «الأزرق» في رحلته إلى آسيا الوسطى 4 مباريات، حيث خسر من قرغيزستان 1-3 بالنتيجة نفسها مرتين في العاصمة القرغيزية بشكيك، قبل أن يخسر من أوزبكستان 0-3 و4-5 في طشقند.



ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيراني سيد محمد ناظم الشريعة راحة للاعبين لمدة 3 أيام، على أن يعاود المنتخب تدريباته السبت في صالة الحديد، قبل السفر إلى البحرين يوم الأحد لخوض غمار تصفيات كأس آسيا التي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر المقبل.



ويستهل «الأزرق» مشواره ضمن المجموعة السادسة بلقاء بروناي يوم 7 الشهر المقبل، ويواجه تيمور الشرقية يوم 9، ويختتم مبارياته أمام المستضيف البحرين في 11 من الشهر ذاته.



وعلى الرغم من الهزائم الأربع، إلا أن المدرب الشريعة سعيد بما وصل له اللاعبون من مستوى بعد بداية الإعداد في الأول من أغسطس الماضي.



ويدرس الشريعة حاليا استبعاد أحد اللاعبين واستدعاء آخر عوضا عنه قبل السفر إلى البحرين بقرار فني منه لتعزيز صفوف «الأزرق» قبل بداية مشوار الوصول إلى كأس آسيا.