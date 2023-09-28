يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع أرينا مول في مدينة صباح الأحمد البحرية المواجهة الودية بين منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد والمنتخب السعودي في الـ5:30 مساء غد في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة كما سيلتقي المنتخبان السبت على نفس الصالة في الـ4:00 عصرا.



وفي هذا الإطار، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد اليد مبارك عماش الديحاني أن المباراتين ضمن خطة إعداد «أزرق الناشئين» للاستحقاقات المقبلة في سياق تحضير المنتخبات الوطنية للمستقبل، مضيفا: «نعمل على إعداد أجيال المستقبل وتحضير اللاعبين للمنافسات الدولية المختلفة إذ يمثل الناشئون نواة المنتخب الوطني الأول مستقبلا، حيث وضع الاتحاد خطة إعداد مدروسة بالتعاون مع الجهازين الإداري والفني للمنتخب».



وتابع: «نتطلع للنهوض بكرة اليد على مختلف الأصعدة ونصب التركيز على المراحل السنية التي تعتبر كنزا للعبة وتمويلا للمنتخب الوطني الأول لبناء منتخبات قادرة على تمثيل اللعبة بالصورة التي تليق بها محليا ودوليا علينا مضاعفة الجهود والعمل على رفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية».