مبارك الخالدي



تخلص العربي من عقبة خيطان المتطور بتغلبه عليه ٤-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد جابر الدولي في افتتاح الجولة الثالثة لدوري زين الممتاز. وبهذا الفوز رفع «الأخضر» رصيده إلى 7 نقاط وتجمد رصيد خيطان عند 4 نقاط. سجل الأهداف علي خلف (57) والوافد الجديد وليد صبار (75) وجمعة عبود (84) ونايف حميد (٩١).



في الشوط الأول منع الحارس المتألق علي فاضل العربي من التقدم مبكرا بعد تصديه لكرة حمزة خابا مع الدقيقة الأولى للمباراة، ليفرض «الأخضر» سيطرته، وكان الأكثر استحواذا على الكرة لكن ألعابه لم ترتقي إلى الخطورة الحقيقية، فيما بحث خيطان المتوازن دفاعيا عن المساحات خصوصا الجبهة اليسرى بتواجد البرازيلي ويلنغتون المتميز بالسرعة والمهارة، لكنه لم يجد المساندة المطلوبة، وواصل الحارس فاضل تألقه بإبعاد رأسية ممادو ثيام ببراعة إلى ركنية (34).



وفي الشوط الثاني أجرى مدرب العربي توماس برداريش تبديلا تكتيكيا بدخول علي خلف والمغربي وليد صبار لتزداد النزعة الهجومية للفريق الذي لجأ كذلك الى خيار التسديدات عن بعد كأحد الحلول، ورد القائم الأيسر للحارس فاضل تسديدة قوية لخلف (52)، وأبعد فاضل قذيفة لخابا (55)، ونجح علي خلف في افتتاح التسجيل بكرة قوية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى للحارس فاضل (57)، وتخلى خيطان عن حذره بغية التعديل، وأضاف الصبار هدف العربي الثاني بعد جملة فنية بين ممادو وخابا الذي مرر الكرة للصبار لم يتوان في تسديها بقوة في الشباك (75). وفي الدقيقة 84 أضاف جمعة عبود الهدف الثالث، ثم احرز نايف حميد الهدف الرابع.