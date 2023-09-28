مبارك الخالدي - يحيى حميدان



يعود دوري زين للدرجة الأولى إلى الدوران اليوم بعد توقف طويل، وذلك بإقامة مباراة واحدة تجمع فريقي برقان والتضامن ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وتقام المباراة على ملعب الساحل في الـ 6:05 وتستكمل الجولة غدا الجمعة بإقامة المباراة التي تجمع الصليبخات واليرموك، وذلك على ملعب الساحل بذات التوقيت، ويغيب عن مواجهات الجولة فريق الساحل للراحة. الجدير بالذكر ان التضامن يتصدر ترتيب الفرق برصيد 4 بنقاط ويليه برقان والساحل ولكل منهما نقطتان ثم اليرموك بنقطة واحدة، وأخيرا الصليبخات بلا رصيد من النقاط.



الى ذلك، أكد مساعد مدرب برقان بدر العنزي جاهزية فريقه لخوض لقاء اليوم أمام التضامن. وأشار العنزي، في حديث خاص مع «الانباء»، إلى أن «الذهبي» يفتقد فقط جهود اللاعب حمود حزمي لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية.



وبين العنزي أن برقان عانى من فترة التوقف الطويلة بعد انتهاء الجولة الثانية من المسابقة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني أجرى 17 حصة تدريبية وخاض خلال الفترة الماضية 3 مباريات تجريبية، وحصل اللاعبون على راحة لمدة 6 أيام. وأوضح أن «الذهبي» عزز صفوفه بالتجديد مع الحارس الخبير أحمد الفضلي وضم المهاجم الدولي السابق عبدالهادي خميس، متوقعا أن يشكلا إضافة مهمة لتشكيلة برقان. وقال العنزي: برقان حاليا بدون ملعب للتدريب بسبب الصيانة، وهذه النقطة كانت سلبية علينا، مما أجبرنا على نقل تدريباتنا إلى ملعب النصر، شاكرا إدارة «العنابي» على استضافتهم لنا.