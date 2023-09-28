مبارك الخالدي



حقق فريق الكويت تحت 17 سنة لكرة القدم فوزا عريضا على فريق اليرموك 8-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس ضمن الجولة الاولى من بطولة الدوري للموسم الجاري، وبهذا الفوز حصد الابيض 3 نقاط وضعته في صدارة الترتيب بفارق الأهداف. وفي النتائج الاخرى، فاز العربي على الفحيحيل 3-0، والقادسية على كاظمة 2-1، والسالمية على النصر 3-1، وخيطان على الجهراء 3-1، وتعادل برقان مع الساحل من دون اهداف.



وفي جانب متصل، تقام اليوم الجمعة الجولة الاولى من دوري تحت 19 سنة بمشاركة سبع فرق، حيث يلتقي كاظمة مع النصر على ملعب الكويت، والصليبخات مع خيطان على ملعب النصر، والشباب مع القادسية على ملعب اليرموك، ويغيب عن مواجهات الجولة فريق الكويت للراحة.



جدير بالذكر ان البطولة شهدت انسحاب بقية الاندية من المسابقة.