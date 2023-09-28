فاز المغرب بحق استضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أمس خلال اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة. وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء بهدف دعم ترشح بلد «أسود الأطلس» لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي.



الى ذلك، أعلن وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي أن مصر تسعى بجدية لاستضافة أولمبياد 2036، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لاحتضان مثل تلك المحافل الرياضية العالمية. وأكد صبحي في المؤتمر الرئاسي الذي حضره قيادات الدولة المصرية أنه قد تم إنفاق ما يقرب من مليار جنيه لدعم الأبطال الرياضيين المصريين في الفترة من 2021 حتى 2023 بالإضافة لمبلغ 35 مليون جنيه من قطاع البنوك وهيئات أخرى كرعاية لهؤلاء الأبطال.