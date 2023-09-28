هادي العنزي-الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية مرتضى السيد، أن قرعة بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة التي يستضيفها نادي قطر القطري خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر المقبل، جاءت متوازنة، مع أفضلية نسبية لفريقه. وقال لـ «الأنباء»: «نخوض معسكرا تدريبيا ناجحا في العاصمة الصربية بلغراد، بقيادة المدرب الأميركي أنتوني ستيبنغ، بما يضمن معه وصول لاعبي الأصفر لأفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة قبل انطلاق البطولة العربية».



وأشار السيد إلى أن مجموعة القادسية التي ضمت أندية وحدة صنعاء اليمني، وسلا المغربي، والفتح السعودي، جيدة من حيث تكافؤ الفرق، وتقاربها من حيث المستوى الفني، وإن كانت هناك أفضلية تقديرية للقادسية، ولكن تبقى لكل مباراة خصوصيتها.



وضمت القرعة 18 فريقا عربيا، تم توزيعها على 4 مجموعات، بحيث تضم الأولى الكويت حامل اللقب، والمحرق البحريني، وخدمات البريج الفلسطيني، بالإضافة إلى قطر الفريق المضيف، فيما ضمت المجموعة الثانية 5 أندية، هي: الاتحاد السكندري المصري، والسيب العماني، والأهلي القطري، ودينامو اللبناني، واتحاد الجزائري، ووقع القادسية في المجموعة الثالثة إلى جانب وحدة صنعاء، وسلا المغربي، والفتح السعودي، فيما ضمت المجموعة الرابعة 5 أندية، هي: الاتحاد الليبي، دجلة الجامعة العراقي، ومجد طنجة المغربي، وبيروت اللبناني، والأهلي المصري.



وبحسب نظام البطولة، يتم تصنيف الفرق في الدور التمهيدي وفق عدد النقاط، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى لكل مجموعة، ليقام الدور الثاني 8 أكتوبر المقبل، ويتبعه الدور ربع النهائي في اليوم التالي مباشرة، فيما يقام نصف نهائي البطولة العربية 11 أكتوبر المقبل.



العربي يخسر في دولية الدوحة



إلى ذلك، خسر العربي مباراته الثانية في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة والمقامة بصالة الغرافة، بتنظيم شركة «دوحة أكتيف سبورتس» وبإشراف الاتحاد القطري لكرة السلة، وذلك أمام الأهلي بنغازي الليبي بعد خسارته بنتيجة (86-63) ويلعب العربي برفقة أندية الزمالك المصري والأهلي بنغازي الليبي وميرالكو بولتز الفلبيني، فيما تضم المجموعة الأولى أندية الحكمة اللبناني حامل اللقب ومواطنه بيروت، ودجلة الجامعة العراقي، والفتح المغربي.