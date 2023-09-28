منصور السلطان



تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق شب في منزل وعدد من السيارات بمنطقة الدوحة، بعدما تسبب في إصابة 8 أشخاص بحروق واختناق وإرهاق تم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الصباح.



وتوجه رجال إطفاء مركز الصليبخات، إلى موقع الحريق الذي تبين أنه اندلع بمنزل «عربي» ومن ثم انتشرت النيران بالسيارات المتوقفة أمام المنزل وأتت عليها، وتم إخلاء المنزل من السكان ومحاصرة النيران من جميع الاتجاهات حتى لا تتمدد إلى المنازل المجاورة، وخلال أقل من ساعتين تمت السيطرة على الحريق، وتم نقل بعض المصابين بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الصباح لتلقي العلاج.



هذا، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.