منصور السلطان



تسبب حادث مروري وقع صباح أمس بين سيارتين على طريق المطلاع، في إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجهراء.



وكان بلاغ ورد صباح أمس إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق المطلاع السريع، وعلى الفور توجه رجال دوريات أمن الجهراء والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث تسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور، فتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجهراء، فيما قام رجال الإطفاء ودوريات الأمن بسحب السيارتين من الطريق وتسهيل حركة المرور التي تعطلت.