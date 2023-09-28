انضم الفيلم الوثائقي المنتظر الى سلسلة الأرقام القياسية التي حطمتها نجمة الپوپ الاميركية تايلور سويفت حتى قبل طرحه للعرض في دور السينما.



وأثار الفيلم حماسة كبيرة تجلت عبر التهافت على الحجز المسبق لتذاكر السينما، إذ بلغت قيمة هذه الحجوزات 37 مليون دولار منذ اليوم الأول، وهو رقم قياسي يضاف إلى ذلك الذي حققته الجولة نفسها، والتي من المتوقع أن تتجاوز إيراداتها مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ.



ويطرح الفيلم في صالات السينما حول العالم 13 أكتوبر تزامنا مع إطلاقه في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا، وفق ما أعلنت المغنية وشبكة «إيه إم سي» الموزعة للعمل.



وقد يحقق الفيلم أكثر من 100 مليون دولار في دور السينما في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، في إنجاز لم يسبقه إليه أي فيلم لحفل موسيقي عرض في دور السينما.



وكانت سلسلة دور السينما «ايه ام سي» أعلنت أن فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» سيعرض في جميع دور السينما ضمن سلسلة «أدويون» التابعة لها في أوروبا، والموجودة خصوصا في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.