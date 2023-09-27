الإعلام الأمني:



استمراراً لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في "ادارة مباحث المحافظات" من خلال النشاط اليومي المستمر وتكثيف عمليات البحث والتحري في مختلف مناطق البلاد عن ضبط (17) شخصاً من مختلف الجنسيات في (7) قضايا مختلفة بتهمة تصنيع وترويج الخمور المحلية، حيث تم ضبط مصنع للخمور المحلية وعثر على معدات تقطير وملصقات لمشروبات مستوردة وعلب كرتونية وجالونات للمواد الكحولية، كما تم ضبط على نحو (226) زجاجة خمر محلية الصنع و13 جركن معبأ بمواد كحولية، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.