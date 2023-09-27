يواصل بنك برقان دعمه للأنشطة الفنية المحلية من خلال رعايته لأضخم استعراض موسيقي غنائي بصري بعنوان «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي» في الكويت. ويعتبر هذا الحدث من أهم عروض العام، حيث سينتقل بالجمهور إلى عالم «فرقة ميامي» الساحر على مسرح الأرينا، من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر. وتؤكّد هذه الرعاية التزام البنك ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وتركيزه على إثراء المشهد الثقافي والفني في الكويت، إلى جانب دعم الأعمال الجديدة المبتكرة في الساحة، والتي ترضي مختلف الأذواق.



ومن خلال استعراض «فيكم طرب» يمكن لمحبي الموسيقى من كافة الأجيال والفئات العمرية التمتّع بتجربة مدّتها 5 ليالٍ، حيث سيعيش الجمهور رحلة غنائية غير مسبوقة مع مؤثرات بصرية واستعراض مباشر ومميّز. كما سيصاحب فرقة ميامي نخبة من أفضل العازفين لتقديم أشهر أغانيهم بطريقة مبتكرة ومختلفة لم يسبق تقديمها من قبل في الحفلات.



وحول رعاية هذا الحدث، صرحت السيدة حصة حسين النجادة، مدير أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: نفتخر بدعمنا المستمر للقطاع الترفيهي في الكويت من خلال رعايتنا لأضخم وأبرز استعراض غنائي فني بعنوان «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي» في الكويت، والذي يعدّ نقلة فنية فريدة من نوعها واحتفالاً بأبرز الفرق الموسيقية الكويتية التي رافقتنا بأجمل الأغاني عبر الأجيال. فأغاني فرقة ميامي بالنسبة لي شخصياً ولغيري من مختلف الأعمار تلامس ذكريات جميلة، أماكن معينة، مواقف باقية في الذاكرة.



وأضافت: إننا سعداء بشراكتنا مع أبرز شركات الإنتاج الكويتية (الجابرية الحرة)، حرصاً من البنك على دعم وتشجيع الطاقات الشبابية الكويتية وإيماناً بقدراتهم ومواهبهم في إنجاح وتقديم أهم الأعمال الفنية المبتكرة والمختلفة التي تلبي كافة الأذواق.



وأشارت إلى أن كوكبة من المبدعين الكويتيين ونخبة من الخبرات العالمية في تصميم الديكور والفيديو والإضاءة والأزياء والموسيقى سيشاركون في ليلة ميامي ليقدموا عملاً عالمياً من أضخم عروض السنة. كما إن الإقبال الجماهيري كبير ومنقطع النظير، وكان ذلك واضحاً حيث نفذت التذاكر في فترة وجيزة.



وبدوره قال السيد/ علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في الجابرية الحرة: نحرص كشركة على تقديم أعمال فنية جديدة ومبتكرة ومؤثرة، وبالفعل قمنا بتقديم العديد من الأعمال المميزة التي لاقت نجاحاً لافتاً على مختلف المستويات. ويأخذنا استعراض (فيكم طرب؟) في رحلة غنائية غير مسبوقة بمصاحبة مؤثرات بصرية وعرض مبهر نستمتع من خلاله بالأغاني التي لطالما أحببناها، كما تقف وراء هذا العمل كوكبة من المواهب المحلية والخبرات العالمية، كل في مجاله.



وأضاف: نتقدّم بالشكر من بنك برقان لدعمه ورعايته الكريمة لهذا الاستعراض الذي لا يعد مجرد حفل غنائي، بل احتفالاً واحتفاءً بمسيرة إحدى أبرز الفرق الموسيقية في المنطقة، وإبرازاً للمواهب الكويتية الشابة القادرة على إنجاز الكثير.

نبذة عن بنك برقان



منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثاني أكبر بنك تقليدي من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.



ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».



استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.



حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة أفضل بيئة للعمل®، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.