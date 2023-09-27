ناصر العنزي

في الوقت بدل الضائع تجاوز الكويت ضيفه السالمية بهدفين دون رد محققا الفوز الثالث على التوالي في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري زين الممتاز ليحافظ الكويت على صدارته ب9 نقاط، فيما بقي " السماوي" على نقاطه ال3.



جاء الشوط الأول على غير المتوقع من الطرفين وخلا من الفرص الحقيقية للتسجيل سوى بعض المحاولات التي تصدى لها الحارسان سعود الجناعي وعبدالرحمن كميل، وتمكن دفاع السالمية المكون من فهد صباح واليكس ليما ومعاذ الظفيري ومهدي دشتي من إبطال خطورة الخصم الهجومية، والذي اعتاد التهديد والتسجيل والمكون من ياسين الخنيسي ومحمد دحام وفيصل زايد وأحمد زنكي، ولم يشهد الشوط الأول تنظيم هجمات على نحو دقيق ومنظم من الطرفين، واكتفى اللاعبون بمحاولات فردية لم تأت بثمارها وخصوصا من جانب لاعبي الكويت الذين اعتادوا على اللعب الجماعي فيما حقق مدرب السالمية محمد المشعان ما يصبو إليه وخرج بشباك نظيفة وكسب أيضا حارسه سعود الجناعي بعدما عانى السالمية طويلا من تواضع مستويات حراسه.



وفي الشوط الثاني خرج مهاجم السالمية ايساكا بالبطاقة الحمراء بعد انذارين 55 مما أفقد فريقه ركيزة أساسية وخفف العبء على دفاع الخصم، واستغل الكويت نقص خصمه وشن هجمات سريعة لم تكتمل بسبب التعجل، ولأن كثرة الدق يفك اللحام " فك " البديل فواز مبيليش صمود الخصم ونجح في تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع 99 ، ثم أضاف ياسين العامري الهدف الثاني، مستغلا خطأ الحارس سعود الجناعي 107.



أدار المباراة الحكم هاشم الإبراهيم وأشهر بطاقة حمراء مستحقة للاعب السالمية ايساكا بعد ضربه هاني رضا بالكوع، والتي تعد من التدخلات المصنفة بالخطرة.