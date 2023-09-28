تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية جوابية لجلالته أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق التمنيات مشيدا سموه حفظه الله بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة المغربية كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالته.