تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم هذا نصها: يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق عبارات التهاني والتبريكات الودية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموكم حفظكم الله ورعاكم سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموكم أعواما عديدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية وأن يشملكم بكرمه ورعايته ويحفظكم قائدا وذخرا لوطننا الغالي ووالدا وسندا لأهله الأوفياء.

وأود أن أستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة الوطنية المجيدة الغالية على قلوب شعبنا الوفي وكل محب لدولة الكويت ما تحقق لوطننا العزيز في عهدكم الميمون من إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات والميادين بفضل من الله تعالى ثم سياستكم الرشيدة ورؤيتكم السديدة وتطلعاتكم الطموحة لتمضي كويتنا الحبيبة بخطوات ثابتة واعدة نحو مزيد من التطور والازدهار والرخاء.

كما نجدد العهد يا صاحب السمو بأن نواصل العمل بخالص الولاء وصادق العطاء خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة وطننا الغالي وإعلاء شأنه وعزة شعبه الكريم.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.