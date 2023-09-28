تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسائل تهنئة من أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم سائلين المولى تعالى أن يمتع سموه بوافر الصحة والعافية وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة النهضة التنموية الزاخرة بالإنجازات التي تسمو بمكانة الوطن وترتقي به تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن الغالي وإعلاء مكانته المرموقة وتحقيق المزيد من ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار وأن ينعم على الجميع بوافر الصحة وتمام العافية.