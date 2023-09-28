توفيت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام، عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على «فيسبوك». وكتبت ابنتها سمر سلمان العطافي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله».

وللفنانة الراحلة رصيد يتعدى آلاف الاغنيات اشهرها «يا ريم وادي ثقيف» «حول يا غنام» «ميل يا غزيل» «الشاب الأسمر جنني» «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر» وغيرها العديد من الأغاني العاطفية والوطنية.

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في لبنان عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

في عام 1949 سجلت أولى أغانيها وهي: حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية، ومن أشهر أغانيها الوطنية «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر».