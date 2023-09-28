بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد، هذا نصها:

صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة

الشيخ نواف الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يشرفني باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموكم مقاليد الحكم بالبلاد، سائلين المولى جلت قدرته أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب وشعبنا الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات.

كما نجدد لسموكم العهد والولاء والوفاء على مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء والدفاع عنه، وحفظ أمنه واستقرار وسلامة أرضه وبحره وسمائه، وبذل الغالي والنفيس في سبيله، متضرعين للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين، حفظكما الله ورعاكما.

وكل عام وسموكم بخير..