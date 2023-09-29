يخوض اليوم في السابعة مساء بتوقيت الكويت فريق الأهلي المصري مباراة العودة مع سان جورج الاثيوبي في إطار دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.



ويغيب عن الفريق بنسبة كبيرة نجما خط الهجوم محمود كهربا وصلاح محسن نتيجة لمعاناتهما من إصابات عضلية تسببت في غيابهما عن التدريبات الجماعية اليومين الماضيين، كما شعر المغربي رضا سليم بآلام في الركبة ويتحدد موقفه اليوم من المشاركة من عدمه.



كما يخوض بيراميدز لقاء العودة في إطار نفس المسابقة في السادسة مساء أمام الجيش الرواندي بعد تعادلهما سلبيا في لقاء الذهاب في العاصمة كيجالي، ويحتاج السماوي لتحقيق أي نتيجة إيجابية ليحسم صعوده إلى دور المجموعات.



وفي إطار بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يخضع الزمالك غدا السبت في السابعة مساء لاختبار صعب أمام منافسه آرتا سولار الجيبوتي الذي حقق نتيجة لم يتوقعها أكثر المتشائمين بفوزه على الأبيض بهدفين نظيفين، ويحتاج الزمالك للفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الأقل ليصعد لدور المجموعات.



إلى ذلك، دشن الاتحاد المصري رسميا بطولة السوبر المحلية بالمسمى الجديد «السوبر للأندية الأبطال» بمشاركة أربعة أندية لأول مرة (بطل ووصيف الدوري، وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة).



وأعلن وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية في حفل تدشين البطولة عن إقامتها خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر المقبل. وأفاد بأن جوائز البطولة ستكون ربع مليون دولار للبطل، و125 ألف دولار للوصيف، و75 ألف دولار للفريق صاحب المركز الثالث، و50 ألف دولار لصاحب المرتبة الرابعة.