الدوحة - فريد عبدالباقي



يسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم، حيث يتطلع الريان إلى تعزيز صدارته للمسابقة عندما يواجه الوكرة في الـ 6:00 مساء اليوم على ستاد الجنوب، ويحتل الريان صدارة الدوري بالعلامة الكاملة 12 نقطة، فيما يمتلك الوكرة 8 نقاط، وستكون المواجهة صعبة لكلا الفريقين، نظرا لما يمتلكانه من محترفين متميزين هذا الموسم.



وفي مباراة أخرى، يلتقي الشمال مع أم صلال في الـ 6:00 مساء على ستاد البيت، وهي مواجهة متكافئة بين الفريقين، حيث يمتلك أم صلال الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون 5 نقاط، أما الشمال فلديه 3 نقاط.



وفي مباراة ثالثة تقام اليوم، يواجه الأهلي الطامح نحو تحقيق أول انتصار له هذا الموسم، عندما يقابل معيذر في الـ 8:00 مساء على ستاد الثمامة، ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر وقبل الأخير بلا رصيد بعد خسارته في 4 مباريات متتالية، بينما يمتلك معيذر في جعبته 4 نقاط.



ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولة تغييرات على مستوى المدربين، وذلك بعد أن قررت بعض الأندية الاستغناء عن مدربيها بالرغم من مرور أربع جولات فقط، البداية كانت بالمونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، مدرب الأهلي وتعيين البحريني خالد تاج مؤقتا، ودخل الجزائري مجيد بوقرة، والتونسي سامي الطرابلسي في دائرة المرشحين لتدريب العميد الأهلاوي، كما استغنى المرخية عن مدربه الإنجليزي أنتوني باتريك هدسون، وتعيين ياسين المشاوي المدرب المساعد له مدربا للفريق لحين التعاقد مع مدرب آخر، وأخيرا أطاح نادي قطر بمدربه المغربي يوسف سفري، وتعيين القطري يوسف النوبي مدربا مؤقتا.



ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري القطري حتى 20 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب مشاركة ناديي السد والدحيل بدوري أبطال آسيا، والنافذة الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الوطنية خلال الشهر المقبل.



من ناحية أخرى، تلقى الدولي حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة دعوة للانضمام إلى معسكر منتخب مصر في الإمارات المقرر في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، تتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، وتأتي إقامة المعسكر بمدينة العين في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.



وكان المدرب البرتغالي لمنتخب مصر روي فيتوريا استدعى حمدي فتحي لقائمة الفراعنة بعد متابعته جيدة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تألقه مع الوكرة وتسجيله أول الأهداف بقميص ناديه القطري في الجولة الرابعة أمام المرخية 0-3.