القاهرة - ناهد إمام



اعتمد م.أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أول عقد تقنين لأحد الكيانات بمنطقة «جنيفة» بمدينة الشروق، وذلك مقابل الحصة العينية لصالح جهاز مدينة الشروق بمساحة (597ألف م2) نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية، وذلك ضمن خطة تقنين قطع الأراضي المضافة لعدد من أحوزة المدن الجديدة.



وأوضح م.أمين غنيم، أن ذلك يأتي ضمن النتائج الإيجابية التي حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة المدينة ومقررها د.أحمد عمارة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وكذا إتاحة التعامل، وذلك تحت رئاسة م.عبدالمطلب ممدوح «نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن».



وأوضح م.علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بعد التخطيط العمراني ستكون المنطقة إحدى المناطق المتميزة بالمدينة، نظرا لموقعها على طريق الإسماعيلية/ القاهرة شمال المدينة ومحاطة بمجموعة متميزة من المجتمعات العمرانية وصرح طبي كبير يتمثل في المركز الطبي العالمي، وامتيازات أخرى تؤهلها لتكون محط أنظار المستثمرين في الفترة المقبلة.



وفي سياق متصل، نظم جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس علي سعد حملات نظافة استهدفت المدارس الحكومية بالمدينة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين جهاز المدينة والإدارة التعليمية، وحرصا من الجهاز على تقديم الدعم اللازم للمنظومة التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2023 /2024.



وقام م.علي سعد، يرافقه خالد حمدان، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، بجولة لمتابعة الحملات الجاري تنفيذها داخل المدارس للتأكد من جاهزيتها والاستعداد الجيد للدراسة.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تمت أعمال النظافة والتعقيم خلال الأسبوع الجاري داخل المدارس، وتشمل الفصول والأفنية، وكذلك النظافة حول المدارس والطرق المؤدية لها لتشمل كل المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.