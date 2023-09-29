القاهرة ـ خديجة حمودة



أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارا بتحديد عدد الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا.



ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 والذي تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.



ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.



وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة.



وتضمن جدول الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتلفون والنظارة والسلم.