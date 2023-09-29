القاهرة ـ خديجة حمودة



حددت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، برئاسة المستشار وليد حمزة، 11 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بالتقدم للكشف الطبي بالمجالس القومية المتخصصة.



وقالت «الهيئة»، في قرارها رقم 9 بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، خلال بيان أمس، أنه وفقا لكتاب وزير الصحة والسكان المؤرخ في 24 سبتمبر الجاري، يجب أن يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلى المجالس الطبية المتخصصة، على أن يكون تقديمه في موعد أقصاه 11 أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص، وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.



ووفقا لقرار «الوطنية للانتخابات»، يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره عشرة الآف جنيه لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ـ غير قابل للاسترداد ـ مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة، التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.



وتقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطابا بذلك، متضمنا الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي «مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة»، وستجرى كل التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بإحدى تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح.



كما يقوم طالب الترشح، بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته 48 ساعة من تقديمها إليها، ثم يتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال 4 لجان وهي «لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب، لجنة أمراض باطنة وقلب، لجنة الجراحة، لجنة الرمد».



وعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم اعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية - سواء كان لائقا أو غير لائق ـ على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن، ويحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات ـ والتي تكون مغايرة في تشكيلها ـ لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم 13 أكتوبر المقبل.