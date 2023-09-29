بيروت ـ خلدون قواص



أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ان الدول العربية معنية بلبنان كما هو معني بعمقه العربي الذي لا يمكن أن يخرج عنه.



ودعا أبي المنى، بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، إلى عدم التخلي عن لبنان، مشددا على انه لا يمكن أن يدار الظهر للبنان، ويترك اللبنانيون ليحلوا أمورهم بأنفسهم، هم لا يستطيعون ولكنهم يتحملون مسؤولية المبادرة وأن يمهدوا الطرق لأي تدخل للمساعدة.



وقال: نتمنى أن تثمر المبادرات الخارجية لانتخاب رئيس للجمهورية لأن لبنان بحاجة إلى مبادرات، ولبنان يتعلق بالخارج ويحتاج إلى دعمه، ولكن بالدرجة الأولى ينتظر تفاهما داخليا، فإذا انتظرنا الخارج ولم نقدم على خطوة في الداخل فهذا خطأ وسيطول الانتظار، ولكن إذا كانت هناك مبادرات داخلية ومن تلاقي داخلي فهذا يسهل عمل الخارج، ويتكامل مع المبادرات الخارجية والأمر يتعلق بالسياسيين وليس بنا، إنما نحن نحث على القيام بمبادرات داخلية وعلى تسهيل الأمر على الخارج الذي بدوره يريد مساعدتنا على أن نتلاقى داخليا فيما بيننا.



وأضاف: التحديات كبيرة تتطلب منا جهدا وعملا مشتركا، في مواجهتها، اليوم يجب أن نختار، هل نختار الحوار أم نختار الانهيار والعناد والإصرار؟ نحن نحث على الحوار والتلاقي لكننا لا نتدخل بشكل هذا الحوار وبأي إطار، لبنان المتنوع يحتاج إلى حوار، والتنوع بحد ذاته هو طاولة حوار يجب أن نلتقي حولها، ويجب أن نعمل معا لسد هذا الفراغ للخروج من هذه الحالة غير الطبيعية في لبنان لانتخاب رئيس جمهورية لتحمل المسؤولية، لابد من النقاش والتشاور والحوار، نحن نتمسك بالقيم الروحية ونتمسك بالتربية التي تحفظ هذه القيم لأن بحفظها نحافظ على المجتمع وعلى هذا الوطن أما إذا انهارت الأخلاق والقيم واستولى الشذوذ على الدولة فمصيرنا إلى انهيار اكبر.