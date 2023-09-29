القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات تزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له أمس- أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة على الإطلاق.



وشدد على أنه سيتم بدء الدراسة بكل المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بكل المدارس، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



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