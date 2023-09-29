أعلنت جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، امس انها «ستزول من الوجود» في نهاية العام بعدما منيت بهزيمة عسكرية من أذربيجان دفعت أكثر من نصف سكانها إلى الفرار، منهية بذلك حلم الاستقلال، بينما حضت اذربيجان أرمن الاقليم على «عدم المغادرة».



وأصدر الزعيم الانفصالي للإقليم سامفيل شهرمانيان مرسوما يأمل بحل جميع مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام، قائلا إن ناغورني قره باغ «ستزول من الوجود» اعتبارا من الأول من يناير 2024.



وصدر المرسوم بعد دقائق من إعلان يريفان فرار أكثر من 65 ألف شخص من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.



وجاء في المرسوم الذي أصدره شهرمانيان من ستيباناكيرت أن على السكان أن «يتعرفوا على شروط إعادة الاندماج» التي طرحتها أذربيجان واتخاذ «قرار فردي ومستقل» بشأن إن كانوا سيبقون.



وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف امس أنه «أخذ علما» بحل السلطات الانفصالية نفسها في ناغورني قره باغ.



وأشار الكرملين إلى أنه «لا يرى سببا» يدعو الأرمن للفرار من المنطقة.



ويبدو أن الستار أسدل بذلك على واحد من أكثر «النزاعات المجمدة» طولا في العالم والذي بدت تسويته مستعصية، بحيث فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة على غرار المسؤولين الأوروبيين في حله في جولات متواصلة من المحادثات.



غير أن الإعلان فاقم الغضب في يريفان.



وحضت أذربيجان أرمن ناغورني قره باغ على البقاء في الإقليم وقالت وزارة الخارجية الاذربيجانية، إن رئيس الوزراء الأرميني «نيكول باشينيان يدرك تماما أن السكان الأرمن يتركون ناغورني قره باغ بمحض إرادتهم».



وأضافت «إنه قرارهم الشخصي والذي لا علاقة له بالهجرة القسرية. إذا كان بعض السكان الأرمن لا يريدون العيش في ظل القوانين الأذربيجانية، لا يمكننا إجبارهم على القيام بذلك.



وتابعت «على العكس، ندعو السكان الأرمن إلى عدم مغادرة منازلهم وإلى ان يصبحوا جزءا من مجتمع أذربيجان المتعدد الاتنيات».



واتهم باشينيان امس أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم «في الأيام القادمة».



وقال «يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة». واضاف باشينيان لأعضاء حكومته إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل».



وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان إنه بحلول صباح امس «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ»، ويقدر أن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.