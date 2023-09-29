القاهرة - هالة عمران



قال د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك مدارس توجه الطلاب لشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بشكل يمثل احتكارا وتم تحديد مواصفات للزي المدرسي حتى لا يتغير بشكل سنوي، مشددا على أن ما يهم الوزارة هو حماية الطلاب مع التزام التلميذ بمواصفات الزي.



ولفت إلى أن المادة المتعلقة بالزي المدرسي متواجدة بالقرار الوزاري 194، موضحا أن هناك مدارس تغير الزي المدرسي كل عام، لذا الوزارة حرصت علي وضع مادة بالقرار الوزاري لإلزام المدارس بمواصفات الزي المدرسي، مؤكدا أن هناك مواصفات للزي المدرسي، وليس هناك زي موحد.



وعن مصروفات المدارس، قال الوزير إنه تم الإعلان عن أنه سيتم تقسيط المصروفات الدراسية 3 أقساط بالمدارس الرسمية وقسطين أو ثلاثة بالمدارس الخاصة والدولية.



وقال إن ما أثير حول ان تكون كلية التربية لمدة 3 سنوات + سنة رابعة عمليا في المدارس، مغلوط، متابعا: السنة الرابعة للطالب الخريج من كليات التربية تزيد عمليا في التدريب بالمدارس وجرعة التدريب العملي التي يتلقاها الطالب في التدريب الميداني.



وأكد حجازي أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص التزامها بالمصروفات المدرسية، مضيفا أن هناك لجان متابعة تعمل بآليات مختلفة تماما وسيتم تطبيق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة لمتابعة الوضع على ارض الواقع وضبط أي مخالفات تتم سواء في المصروفات أو غيرها، موضحا أنه يحق لولي الأمر تقديم شكاوى للمديريات والادارات التعليمية أو بالوزارة نفسها ضد أي مدرسة تفرض زيادات غير قانونية في المصروفات ومخالفات أخرى.



وأعلن إنشاء مدرسة العباقرة في القاهرة الجديدة، على أن تضم الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعد صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب الصفوة في المستوى التعليمي.



وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحافي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم، حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسي لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دوري المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.



وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وستغني الطلاب عن أي مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب، كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.