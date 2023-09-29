انطلقت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 تحت شعار (وجهة ملهمة) بمشاركة كويتية.



ويشهد المعرض الذي تشارك فيه سلطنة عمان باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام مشاركة 1800 دار نشر من 32 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح عرض.



وسيقدم المعرض الذي تستمر أعماله حتى السابع من أكتوبر المقبل أكثر من 200 فعالية ضمن برنامجه الثقافي بما يتضمن ندوات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل إلى جانب فعاليات للرواة وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل وإثراء قدراته وصقل مهاراته المعرفية إضافة إلى عروض مسرحية لمسرحيات سعودية ودولية وحفلات موسيقية وغنائية.



وينظم المعرض للمرة الأولى مسابقة مخصصة للأطفال حول الإلقاء الشعري ليستمتع الطفل بتجربة الإلقاء أمام الجمهور بما يساهم في تعلم مهارات الكتابة الشعرية وتقنيات الإلقاء ورفع مستوى الثقة بالنفس وتعزيز المهارات اللغوية للطفل.



ويشارك في المعرض من الكويت كل من مجلس النشر العلمي ومركز البحوث والدراسات الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى جانب عدد من دور النشر والمكتبات الكويتية.