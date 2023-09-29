هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن على نظيره برقان 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بملعب نادي الساحل ضمن منافسات الجولة الـ 3 لدوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع «العنيد» رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي برقان على رصيده السابق نقطتان.



جاءت المواجهة مثيرة في شوطيها، وشهدت تسجيل 5 أهداف على مدار الـ 90 دقيقة، وتمكن «العنيد» من تسجيل أفضلية واضحة في الشوط الأول وتمكن من افتتاح النتيجة (19)، لكن برقان عاد قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق ليعادل النتيجة بهدف لكل منهما، وفي الشوط الثاني بادر برقان بالهجوم، ليتقدم بهدف ثان، لكن «أنباء الفروانية» عادوا بقوة وبهدفين ليخطفوا نقاط المباراة كاملة، ويحافظوا على صدارة الترتيب.