حقق منتخب الكويت للبادل فوزا جديدا في البطولة العربية المقامة بدبي، على حساب السودان بثلاثة أشواط من دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس بدبي.



وقدم لاعبو الأزرق مستوى مميزا وحماسيا ولم يتركوا المجال للمنتخب السوداني لمجاراتهم في اللقاء.



ومن المقرر ان يلتقي اليوم الازرق مع المنتخب السوري عند العاشرة صباحا، وفي المساء عند الخامسة يواجه المنتخب البحريني في ختام الدور التمهيدي للمجموعة الثانية.



ويعول الجهاز الفني لمنتخب الكويت على مواجهتي سورية والبحرين لحسم بطاقة التأهل للدور الثاني، وسط جاهزية كبيرة في صفوف المنتخب لكل من علي حيات، وعبدالرحمن العوضي، ومحمد عبدال، وعبدالعزيز معيوف، وحسين شمس، ومحمد التركي ، وفؤاد بهبهاني، طلال العبدالله".



من جانبه أشاد رئيس نادي الكويت للبادل عمر الزنكي، بما قدمه لاعبو الأزرق في المباريات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن مستوى المنتخب في تصاعد مستمر ما سيسهم في صعودهم إلى منصات التتويج في المشاركة الأولى بالبطولة العربية.



وبين ان الأزرق يستهدف، إلى جانب المنافسة على اللقب، الحصول على احتكاك قوي وسط مشاركة منتخبات من العيار الثقيل، معربا عن ثقته في لاعبي الأزرق لتقديم ما يؤكد أن لعبة البادل في الكويت تتطور بصورة مثيرة للاهتمام.