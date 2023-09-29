ذكرت الجهة المنظمة لجوائز اليانصيب في ولاية فلوريدا الأميركية أن الفائز بثاني أكبر يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة تقدم للحصول على الجائزة البالغة 1.6 مليار دولار، لكن هوية الشخص قد تظل سرية 90 يوما أخرى.



وقالت في بيان إنه الفوز بالجائزة الكبرى «ميجا مليونز» جاء بعد سبعة أسابيع من سحب الثامن من أغسطس.



وفلوريدا واحدة من 45 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وجزر العذراء الأميركية التي تشارك في «ميجا مليونز».



مرت العملية بـ 31 سحبا مرتين أسبوعيا دون فائز حتى تمكن شخص اشترى تذكرة من أحد متاجر السوبر ماركت من مطابقة جميع الأرقام الـ 6.



وقالت ميجا مليونز إن الجائزة الكبرى البالغة 1.602 مليار دولار هي الأكبر في تاريخها، إذ تجاوزت الجائزة البالغة 1.537 مليار دولار التي تم الفوز بها في ولاية ساوث كارولينا في 2018.



وتأتي هذه الجائزة في المرتبة الثانية خلف الرقم القياسي المسجل في يانصيب باوربول المنافس، والذي كانت جائزته الكبرى 2.04 مليار دولار لتذكرة تم بيعها في كاليفورنيا في نوفمبر 2022، بحسب موقع باوربول الإلكتروني.



وذكر موقع ميجا مليونز الإلكتروني أنه سيكون لدى الفائز في فلوريدا ميجا مليونز خيار المطالبة بالمبلغ كاملا مدفوعا على مدار 30 عاما أو الحصول على مبلغ إجمالي 794.2 مليون دولار نقدا. ويتم فرض ضريبة على المكاسب.



ولا يجبر قانون فلوريدا الفائزين بجوائز يانصيب تبلغ 250 ألف دولار أو أكثر الكشف عن هوياتهم علنا إلا بعد 90 يوما من الحصول على الجائزة.



وبالنسبة للتذكرة بقيمة دولارين، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى حوالي واحد في 300 مليون.