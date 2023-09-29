استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، في مكتبه بوزارة التربية، مجموعة من المعلمين والمعلمات الذين قدموا مقترحاتهم للحد من ظاهرة مخالفة لائحة الامتحانات، والتي انتشرت في السنوات الأخيرة.



وشدد د.المانع على خطورة هذه الظاهرة وضرورة الوقوف على أسبابها ومعالجتها بجميع الطرق الممكنة، مؤكدا حرصه على القضاء عليها حفاظا على جودة مخرجات التعليم.



وأعرب د.المانع عن تقديره لجهود أهل الميدان ومساهمتهم الفعالة التي ساعدت على الحد من هذه الظاهرة، والانخفاض الملحوظ بحالات الحرمان بنسبة انخفاض أعلى في العام الماضي عن السنوات السابقة.