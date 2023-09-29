حنان عبدالمعبود



في إطار تطبيق الدوام المرن بجميع الوزارات والهيئات، أصدرت رئيس مجلس الادارة والمدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج قرارا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالهيئة بنظام الدوام المرن.



ونص القرار على أن تكون مواعيد العمل الرسمية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية مرنة خلال الأيام من الأحد حتى الخميس بواقع 7 ساعات وفقا لأحكام هذا القرار.



وتضمن القرار كذلك أن تكون بداية الدوام من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة.



واستثنى القرار الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل، حيث جاء بنص القرار في البند الثالث ألا تطبق أحكام القرار بالمادة الثانية على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر، وتكون مواعيد العمل الرسمية بالنسبة لهم والتي يتم احتساب التخفيف أو التغيب الجزئي على أساسها من السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.