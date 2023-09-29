أطلقت «لولو هايبر ماركت»، الشركة الرائدة إقليميا في مجال تجارة التجزئة، عروضها الترويجية لمهرجان الأغذية العالمي، والذي يستمر من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في جميع منافذ الهايبر ماركت بالكويت.



وتم افتتاح الاحتفال بالمنتجات الغذائية من جميع أنحاء العالم 27 سبتمبر بمنفذ الري من قبل الممثلة السينمائية الهندية الشهيرة راجيشا فيجايان والشيف العربية الشهيرة ميمي مراد، إلى جانب الإدارة العليا لولو الكويت وممثلي الحدث الرعاة.



وأصبح الحدث الافتتاحي أكثر إثارة من خلال مسابقة «تذوق واربح» التي ضمت مواهب الطهي لما يقرب من 50 متسابقا، وحصل الفائز بالمركز الأول على قسيمة هدايا بقيمة 100 دينار كويتي، في حين حصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على قسائم هدايا بقيمة 75 و50 دينارا على التوالي، وحصل جميع المشاركين الآخرين في المسابقة على جوائز ترضية، كما تم منح جوائز خاصة لجميع المتسابقين من ماركة الهواتف المحمولة الشهيرة Honor.



وشهد المهرجان عروضا ترويجية مذهلة وخصومات لم يسبق لها مثيل على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية من جميع العلامات التجارية الغذائية طوال الأسبوع الترويجي، أقامت منافذ لولو هايبر ماركت أيضا العديد من الأنشطة المثيرة والعروض الترويجية وعروض الطهي التي ضمنت إقبالا ثابتا من المتسوقين على هذه الأماكن.



وتضمنت بعض الفعاليات التي جذبت الحشود، تقطيع أطول شاورما في فرع لولو الفحيحيل في 27 سبتمبر، حفل مزج كعكة عيد الميلاد يوم 27 سبتمبر في منفذ لولو الضجيج، و«البطاطا المقلية الضخمة» في لولو القرين يوم 28 سبتمبر، وعرض طهي مباشر للشيف العربي ميمي مراد في مطعم لولو القرين يوم 28 سبتمبر.



وكان الرعاة الرئيسيون للحدث هم الوزان، بايارا، إيفكو، تيفاني، كيتكو، ألبرو، أمريكانا، آرلا، مجدي، نستله، سيارا، كينوود، باناسونيك، سامسونج، بلاك + ديكر، وهونر.