أسامة أبوالسعود



أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت أنها ستفتح أبوابها خلال 3 أيام لاستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج تأييد (توكيلات) الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدون رسوم مع إحضار أصل وصورة جواز السفر المصري الساري - أو - أصل وصورة بطاقة الرقم القومي المصري السارية وذلك وفقا للمواعيد التالية:



الجمعة 29 الجاري من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، السبت 30 الجاري من الساعة من 9 صباحا إلى 2 ظهرا.



وأكدت القنصلية المصرية بالبلاد أنها ترحب باستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج التأييد بدون موعد مسبق خلال مواعيد العمل الرسمية باقي أيام الأسبوع.