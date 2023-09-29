كثرت الزلازل والكوارث، فهل هناك تناقض بين الأسباب الكونية والحكمة التي أرادها الله عز وجل من تلك الظواهر؟ وما الدروس والعبر التي يجب أن يتخذها الإنسان من الزلازل؟



بسؤال الشيخ د.عثمان الخميس، هل الزلازل والبراكين تكون بسبب المعاصي؟ أجاب: لا شك (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها)، وفي آية أخرى (بما كسبت أيدي الناس) أي ذنوب الناس، وقوله عز وجل (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) والزلازل من الآيات التي يخوّف الله عز وجل عباده، مؤكدا أن جميع ما يقع في الدنيا من براكين وزلازل ومصائب بكل أنواعها بما كسبت أيدي الناس، ولكن ليس المقصود كل واحد من الناس، لكن هناك ناس صالحون مع الجمع فتكون الإصابة عامة ويصابون مع هؤلاء ويكون لهم اجرا وتكفيرا لذنوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج قيل ما الهرج يا رسول الله: القتل القتل».



ويؤكد د.خالد المذكور أن الزلازل من آيات الله تعالى العظام في هذا الكون يبتلي الله عز وجل بها عباده تذكيرا لهم بغفلتهم وعصيانهم وبيانا لهم عن ضعفهم وعجزهم وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى وينبغي على المسلم وهو يرى هذه الآيات أن يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع لكشف هذا البلاء عن عموم الناس، قال عز وجل: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) فيجب على المسلمين وغيرهم التوبة والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.



من جهته يقول الشيخ يحيى العقيلي لنا مع هذه الكوارث وقفات:



أولها: الإيمان بأن هذه الكوارث من تقدير العزيز الحكيم، يبتلي بها العباد، قال تعالى: (ويريكم آياته فأيّ آيات الله تنكرون - غافر: 81)، وموقف أهل الإيمان من تلك الكوارث هو الرضا والصبر، والتفكر والتدبر، والاعتبار والاتعاظ واللجوء إلى الله عز وجل (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين - البقرة: 155).



وأن تتابع تلك الكوارث، وما سبقها من كوارث في الشرق والغرب، لهو رسالة ربانية للبشرية جمعاء مؤمنهم وكافرهم، كما قال جل وعلا: (... وما نرسل بالآيات إلا تخويفا - الإسراء: 59) فعلى الجميع الاتعاظ والاعتبار وما يتذكر إلا أولو الألباب. فهي لأهل الإيمان ابتلاء واختبار وتمحيص وتطهير، وعلى أهل الجحود بلاء وعقوبة، ثم ان المبادرة لإغاثة تلك الشعوب المنكوبة واجب علينا والمسلمين جميعا وذلك تحقيقا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (متفق عليه). فنسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءهم ويداوي جرحاهم ويواسي منكوبيهم ويعجل الفرج ويرفع البلاء عنهم.



وحول الآثار النفسية للزلازل يقول د.مصبح العاقول: ليس كل من يتعرض لزلزال سيصاب بمشكلة صحية عقلية ومن أبرز هذه الاضطرابات يأتي اضطراب ما بعد الصدمة وهو اضطراب نفسي يمكن أن يتطور بعد تعرض الشخص لحادث صادم ويمكن أن تشمل أعراضه الشعور بالخدر أو الانفصال عن الآخرين والشعور بالقلق الشديد، هذا بالإضافة إلى اضطراب القلق بما فيها الهلع واضطراب القلق العام ورفض قبول الواقع بالامتناع عن الأكل والتبول اللاإرادي والتلعثم في الكلام ورعشة اليدين والاكتئاب التي تعد إحدى المشكلات النفسية الشائعة بعد حدث مؤلم والخوف والفزع والاضطراب النفسي.



ويجب تقديم الدعم العملي والعاطفي بطريقة رحيمة وتسهيل تعافي الأفراد ومرونتهم بعد الحدث ومساعدتهم على التعامل مع ردود أفعالهم العاطفية من خلال تقديم الدعم العاطفي والنصائح العملية واستراتيجيات المواجهة وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم والتحقق منها وتشجيع التواصل مع العائلة والأصدقاء والتشجيع على التأقلم الإيجابي والسلوكيات التكيفية وتعزيز المرونة والأمل في المستقبل وتعزيز جانب الإيمانيات والروحانيات كالصلاة والدعاء لتجاوز الأزمة.



ويجب أن يدعم الناس بعضهم البعض ويعملون معا لإعادة البناء والتعافي، ومع ذلك تؤدي الزلازل ايضا إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية القائمة، إذ غالبا ما تتحمل المجتمعات المهمشة وطأة الضرر وتكافح للوصول إلى الموارد والدعم في أعقاب الكارثة وهنا يظهر دور الجمعيات الخيرية في مساعدة المحتاجين.



ويبين د.محمد الحجي العظات والعبر من الزلازل والكوارث فيقول: الزلازل والكوارث هي من الله تعالى يحذّر بها عباده مؤمنهم وكافرهم، وهي آيات على قدرة الله تعالى، ورحمة يكفر بها الخطايا للعصاة من المسلمين ورفعة درجات للمؤمنين، وعذاب للكافرين. ومن جميل لطائف رحمة الله أنها تجدد الأرض وتساعد في انفلاق بذور النباتات وسرعة نموها وازدياد خضرة المراعي ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:



1 - كثرة تولد غاز ثاني أكسيد الكربون.



2 - انتشار السوائل المعدنية في التربة.



3 - ازدياد تولد الكهربية في التربة، ولقد شاهد أهل المغرب كيف جرت العيون والشلالات بعد الزلزال المدمر ومن المؤسف أن ينسب بعض الناس الكوارث إلى غضب الطبيعة وغيرها من الكلمات المحظورة شرعا، فما من شيء يحدث في الأرض والسماء إلا بأمر الله فيزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب المشركون والمنافقون ولا يتعظون ولا يتوبون ولا يصلحون ما أفسدوا قال تعالى: (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون - النحل: 61).



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن» رواه البخاري. وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه: «أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته - الرعد: 13) ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض». رواه البخاري في الأدب المفرد.



ومن الآداب إذا هبت العواصف أن يلجأ المسلم بالدعاء، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به» أخرجه الترمذي.