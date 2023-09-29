قال الله عز وجل في سورة آل عمران: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) (88)، وقوله تعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) سورة يونس 62، 63.



فالله وليك لأنك من أهل الإيمان، فيكون تعلق الحكم بالصفة والصفة بالإيمان والحكم بالولاية، وكلما زاد إيمانك زادت ولاية الله لك. ألا تريدين أن يتولى الله أمرك؟



قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى انه قال: «ما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولايزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه».



أداء الفرائض والتقرب بالنوافل



لابد أن أعرض نفسي على القرآن حتى أرى من أنا، وأن نراجع أنفسنا ونراجع علاقتنا بالقرآن، كيف يحبك الله؟ الصحابة في عصرهم أوعى محبة لله تنزل آية المحنة وسماها البعض الفاضحة من سورة آل عمران (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى محبة الله عز وجل، فلو سمعت بسنّة فقومي بها ولو مرة واحدة في عمرك، حتى لا تكون حجة عليك، فاتباع السنّة له ثمرات كثيرة، منها الوصول الى محبة الله، فقيامك بأداء السنة تنالين محبة الله عز وجل، وبذلك تحققين ولاية الله لك.



قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك»، تذكري كم محبة الله إذا تولاك الله، كم مرة قلت أنت حسبي فكفاك؟ حياتك كلها مواقف، والله تعالى الذي تولاك فيها. فقومي بالفرائض هذا أول المحبة من الله لك، ثم زيدي على ذلك بالنوافل (مازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه).



الباب مفتوح



باب النوافل مفتوح، إذا حصلتِ على محبة الله لك تتغير حياتك 180 درجة، لأنك دخلت في معية الله الخاصة، ولاية الله تعالى عامة وخاصة، الولاية العامة تعم جميع الناس، فهو عز وجل وليهم ورازقهم وخالقهم، أما الولاية الخاصة فهي لأهل الإيمان فقط، معية ورحمة للمؤمنين، وإذا تعلق الحكم بالصفة زاد الحكم وهو حصول ولاية الله تعالى.



فكوني في معية الله الخاصة لتنالي هذا الشرف وذلك باتباعه وتقوى الله ويتعلق قلبك بالله تعالى، ومن تعلق قلبه بالله فلا يخاف شيئا ولا يحزن على ما أصابه لأنه في معية الله ومحبته وولايته (ومن يؤمن بالله يهد قلبه).



بشارات الولاية في كتابه العزيز



قال الله عز وجل: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) (يونس 62 - 63).



وقوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) (البقرة 257).



وقال عز من قائل: (الله ولي المؤمنين) (آل عمران 68)، و(الله ولي المتقين) (الجاثية 91).



وقال تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) (محمد 11).



وقوله: (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) (النحل 98 - 1000).



وقوله تعالى: (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) (الأعراف 27).



قال تعالى: (إن وليي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين).



قال عز وجل: (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا) (الكهف 44).



وقوله: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) (الأعراف 3).



(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)