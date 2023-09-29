هل بحثت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أسباب عدم تقدم أصحاب الطلبات السكنية القديمة للمناطق والمدن التي طرحتها المؤسسة للتوزيع؟

ما سبب تأخر عمليات إنجاز مشروع تطوير نفق «دروازة العبدالرزاق» وهل شكلت لجنة تحقيق للتأكد من الملاحظات التي سجلت على المشروع؟



وجّه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي:



أطلقت وزارة الداخلية في شهر مارس الماضي مشروع «تطوير وإنشاء منظومة مركزية متكاملة للسمات البيومترية لدولة الكويت» والذي يتضمن بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني لجميع الأفراد لضبط حالات التزوير والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بيان جميع مراكز البصمة البيومترية الحالية، وأوقات العمل فيها وذلك وفقا للجدول التالي: مركز البصمة البيومترية ـ أوقات العمل.



2 ـ هل تعتزم وزارة الداخلية إطلاق مراكز جديدة للبصمة البيومترية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه المراكز.



3 ـ كم يبلغ عدد الأفراد الذين أُخذت البصمة البيومترية منهم منذ إطلاق المشروع حتى تاريخه؟ وهل وضعت وزارة الداخلية خطة زمنية لأخذ البصمات البيومترية من جميع المواطنين والمقيمين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه الخطة.



4 ـ هل تلزم وزارة الداخلية جميع المقيمين في الكويت بأخذ البصمة البيومترية قبل السفر؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟



5 ـ هل تلزم وزارة الداخلية جميع الزائرين بأخذ البصمة البيومترية قبل دخول البلاد؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟



6 ـ لوحظ في الآونة الأخيرة إيقاف نقاط أخذ البصمة البيومترية في مطار الكويت عند العودة، فما السبب في ذلك؟



7 ـ أورد تقرير المركز الإعلامي لوزارة الداخلية في تاريخ 16 فبراير 2023 عن وجود مرحلة ثانية مكملة للبصمة البيومترية والمتمثلة في مشروع تحديث الأنظمة والبنية التحتية لمنافذ دولة الكويت، فمتى سيستأنف هذا المشروع؟



كما وجه سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:



لوحظ من خلال النشرات الدورية التي تضعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في موقعها الالكتروني بقاء العديد من طلبات الإسكان القديمة والتي يعود بعضها لما قبل الغزو العراقي، على الرغم من توافر العديد من الفرص لهؤلاء من أجل الحصول على المسكن المناسب، وهو ما يثير تساؤلا حول مدى حاجة أصحاب الطلبات القديمة للسكن.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بيان بعدد الطلبات السكنية المسجلة حاليا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك وفقا للجدول التالي: السنة ـ عدد الطلبات المسجلة.



2 ـ هل بحثت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أسباب عدم تقدم أصحاب الطلبات السكنية القديمة للمناطق والمدن التي طرحتها المؤسسة للتوزيع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه الأسباب.



3 ـ ما الحلول المتاحة لدى المؤسسة لتقليص أعداد أصحاب الطلبات السكنية القديمة، وهل اتخذت المؤسسة أي خطوات في هذا الاتجاه؟



ووجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله، جاء كما يلي:



أوردت تقارير صحفية أن الهيئة العامة للاستثمار أسست الشركة الكويتية للتخزين بصفتها شركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 50 مليون دينار.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج CD أو شريحة ذاكرة Flash Memory من:



٭ دراسة الجدوى التي أجريت على تأسيس الشركة.



٭ قرارات مجلس الوزراء في شأن إنشاء الشركة.



٭ العروض المرئية التي قدمت لمجلس الوزراء أو لجانه.



٭ عقد تأسيس الشركة.



٭ النظام الأساسي للشركة (إن وجد).



٭ قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة.



2 ـ ما سبب توجه الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس هذه الشركة في الوقت الحالي؟



3 ـ نمى إلى علمي تخصيص بلدية الكويت 4 أراض للشركة، فما مساحة وموقع كل أرض والنشاطات التي ستستغل فيها؟



كما وجه سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة د.اماني بوقماز جاء كما يلي:



أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) خبرا في تاريخ 9 أغسطس 2022 عن موافقة وزارة المالية للهيئة العامة للطرق والنقل البري على تنفيذ أعمالها بتقاطع نفق «دروازة العبدالرزاق»، وقد تضمن الخبر تصريحا لوزير الأشغال السابق بأن أعمال إصلاح النفق ستستغرق 90 يوما، وهو ما أكدته مديرة المشروع في تصريح متلفز على تلفزيون قناة الكويت في 17 أكتوبر من نفس العام، إلا أنه على الرغم من مضي قرابة اشهر على إطلاق هذا المشروع لم ينته العمل به حتى تاريخه.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال تطوير نفق «دروازة العبدالرزاق».



2 ـ ما سبب تأخر عمليات إنجاز مشروع تطوير نفق «دروازة العبدالرزاق»؟



3 ـ أوردت إحدى الصحف المحلية خبرا بأن وزيرة الأشغال العامة أوقفت أعمال تطوير المشروع نظرا لورود تقرير من جهاز متابعة الأداء الحكومي أكد فيه أن آلية تنفيذ إصلاح النفق خاطئة، ويشكل خطرا عليه، لذا يرجى إفادتي بالتالي:



٭ نسخة على قرص مدمج CD أو شريحة ذاكرة Flash Memory من تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي المشار إليه.



٭ لماذا أخذت الوزارة برأي جهاز متابعة الأداء الحكومي رغم وجود رأي آخر في الوزارة باستكمال أعمال المشروع؟



٭ هل شكلت لجنة تحقيق للتأكد من الملاحظات التي أبداها الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج CD أو شريحة ذاكرة Flash Memory من تقرير لجنة التحقيق.



٭ إذا كان قد ثبت للوزارة قصور آلية تنفيذ إصلاح النفق ووجود خطر عليه فهل أحالت الوزارة للتحقيق الموظفين المشرفين على المشروع الذين كانوا وراء ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان عدد من أحيل للتحقيق ومسمياتهم الوظيفية والعقوبات التي فرضت عليهم.



4 ـ أوردت إحدى الصحف المحلية خبرا بأن وزارة الأشغال العامة استدرجت عروضا من مكاتب استشارية عالمية للإشراف على أعمال نفق «دروازة العبدالرزاق»، لذا يرجى بيان التالي:



٭ جميع المكاتب التي قدمت عروضها والمكتب الذي وقع الاختيار عليه وذلك وفقا للجدول التالي: المكتب الاستشاري ـ عرض السعر المقدم للوزارة.



٭ ما سبب عدم اتخاذ الوزارة لهذه الخطوة في أول المشروع لضمان تنفيذه على الشكل الأمثل؟



5 ـ أوردت إحدى الصحف المحلية خبرا عن رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب وزارة الأشغال العامة التعاقد المباشر رقم 3 الخاص بإعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل دروازة العبدالرزاق ضمن أعمال الأمر التغييري رقم 4 ـ للعقد مع أحد المكاتب الهندسية خصما من مستحقات المقاول الرئيسي للعقد بقيمة إجمالية 135 ألف دينار لمدة شهرين، لذا يرجى بيان التالي:



٭ نسخة على قرص مدمج CD أو شريحة ذاكرة Flash Memory من كتاب جهاز المناقصات العامة بهذا الشأن.



٭ ما سبب طلب وزارة الأشغال طريق التعاقد المباشر، وما سبب اختيار رقم 3؟