فاز منتخبنا الوطني للعبة الكريكت على نظيره القطري 124 ركضة مقابل 123 في التصفيات الآسيوية الأولى التي تستضيفها الدوحة والمؤهلة لبطولة كأس العالم للكريكت في أميركا 2024.



وقال مدير الفريق محمود عبدالله في تصريح عقب المباراة، إن المنتخب الوطني استطاع أن يحقق الفوز على نظيره القطري بعد تقديمه مجهودا كبيرا في شوطي المباراة ليخرج فائزا بمجموع الركضات، معربا عن رضاه عن مستوى اللاعبين وما قدموه في المباراة.



وأضاف أن المنتخب قدم مستوى جيدا أمام نظيره القطري، مشيرا إلى أن الفائز بالمركز الأول يتأهل للتصفيات الثانية التي ستقام في نيبال.



وذكر أن البطولة تقام بنظام الدوري وكل فريق يلعب مباراتين مع الفرق الأخرى المشاركة، أي كل فريق يلعب ست مباريات والفائز يتحصل على نقطتين والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات في نيبال.



وانطلقت التصفيات الآسيوية أمس في الدوحة على ملاعب المدينة الآسيوية وتستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والكويت والمالديف، ويتأهل منها الفائز بالمركز الأول للتصفيات الثانية في نيبال.